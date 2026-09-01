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ИА Регнум

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ВС России поразили завод «Аэробавовна», производящий комлектующие для БПЛА

ВС России поразили завод «Аэробавовна», производящий комлектующие для БПЛА

Вооруженные силы России поразили украинский завод «Аэробавовна», производящий комплектующие для беспилотников.

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