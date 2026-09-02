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Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Сельтой» после слухов о срыве хавбека и интересе «Динамо»

Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Сельтой» после слухов о срыве хавбека и интересе «Динамо»

Российский полузащитник Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч против «Сельты» в перенесенном матче 6-го тура чемпионата Испании.

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