"Национальный позор". Британцы больше не верят сказкам о пользе мигрантов

Алексей Горшков

"Умный учится на своих ошибках, МУДРЫЙ НА ЧУЖИХ" !!! Нам надо быть МУДРЫМИ - и не массы мигрантов завозить, а смотреть, что подобные им в Европе "отчебучивают"! Гейропейцев не жалко - САМИ ВИНОВАТЫ - тамошние мигранты - потомки населения стран, которых предки этих "белых людей" ВЕКАМИ колонизировали! Но чем мы "насолили" потомкам наших бывших соотечественников - ТОЖЕ БЫВШИХ ГРАЖДАНАМИ СССР ?!