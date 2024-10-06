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"Национальный позор". Британцы больше не верят сказкам о пользе мигрантов

"Национальный позор". Британцы больше не верят сказкам о пользе мигрантов

Провал политики массовой миграции — неприятная правда для современной Британии. Мы хотели верить в сказку о том, что сто́ит нам распахнуть двери, и в Великобританию хлынет поток мигрантов со всего мира, превращая страну в процветающее многокультурное пространство.

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Комментарии
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Алексей Горшков
&quot;Умный учится на своих ошибках, МУДРЫЙ НА ЧУЖИХ&quot; !!! Нам надо быть МУДРЫМИ - и не массы мигрантов завозить, а смотреть, что подобные им в Европе &quot;отчебучивают&quot;! Гейропейцев не жалко - САМИ ВИНОВАТЫ - тамошние мигранты - потомки населения стран, которых предки этих &quot;белых людей&quot; ВЕКАМИ колонизировали! Но чем мы &quot;насолили&quot; потомкам наших бывших соотечественников - ТОЖЕ БЫВШИХ ГРАЖДАНАМИ СССР ?!
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