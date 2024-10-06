Провал политики массовой миграции — неприятная правда для современной Британии. Мы хотели верить в сказку о том, что сто́ит нам распахнуть двери, и в Великобританию хлынет поток мигрантов со всего мира, превращая страну в процветающее многокультурное пространство.
"Национальный позор". Британцы больше не верят сказкам о пользе мигрантов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
"Умный учится на своих ошибках, МУДРЫЙ НА ЧУЖИХ" !!! Нам надо быть МУДРЫМИ - и не массы мигрантов завозить, а смотреть, что подобные им в Европе "отчебучивают"! Гейропейцев не жалко - САМИ ВИНОВАТЫ - тамошние мигранты - потомки населения стран, которых предки этих "белых людей" ВЕКАМИ колонизировали! Но чем мы "насолили" потомкам наших бывших соотечественников - ТОЖЕ БЫВШИХ ГРАЖДАНАМИ СССР ?!
Ответить
8 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
головы Видит ли ВВП что думают здравые
Ответить
1 час.
Свежие комментарии