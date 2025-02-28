Представлен седан Chery Arrizo 8 Pro: масштабный рестайлинг[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Известный нам седан Chery Arrizo 8 выпускается с 2022 года и до сих пор подвергался лишь незначительным изменениям.
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