🧯Спасатели полностью потушили пожар на овощном складе в Нижнегорском районе Это произошло в 00:50, сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🧯Спасатели полностью потушили пожар на овощном складе в Нижнегорском районе Это произошло в 00:50, сообщили в ГУ МЧС России по РК.