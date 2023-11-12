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Русская весна

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Макрон призвал остановить «нелегитимную» бомбардировку сектора Газа

Макрон призвал остановить «нелегитимную» бомбардировку сектора Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон «призвал Израиль прекратить» бомбардировки сектора Газа, которые уничтожают гражданское население, сообщает L’Union со ссылкой на BBC.

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