Макрон призвал остановить «нелегитимную» бомбардировку сектора Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон «призвал Израиль прекратить» бомбардировки сектора Газа, которые уничтожают гражданское население, сообщает L’Union со ссылкой на BBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Предатели с оборонного предприятия в Керчи отправили на Украину кадры удара и его последствий по новому малому кораблю «Аскольд», их ищут (ФОТО, ВИДЕО)
- Страшные кадры: боевики ВСУ казнили нашего пленного бойца у Работино, но вскоре им отомстили (ВИДЕО 18+)
- В Казани трезвых ветеранов СВО не пускают в рестораны и клубы из-за военной формы (ВИДЕО)
Свежие комментарии