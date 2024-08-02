Бристольские учёные преодолели «галлюцинации» ИИ, повысив надёжность критической инфраструктуры

Ученые из Бристольской школы компьютерных наук достигли значительных успехов в решении проблемы «галлюцинаций» моделей искусственного интеллекта и повышении надёжности алгоритмов обнаружения аномалий в критически важных национальных инфраструктурах (CNI).
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