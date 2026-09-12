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Мировое обозрение

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«Близка по духу»: 25-летний голландец переехал в Россию вслед за семьёй

«Близка по духу»: 25-летний голландец переехал в Россию вслед за семьёй

Во Владимирской области выдали разрешение на временное проживание 25-летнему гражданину Нидерландов Дмитрию Дёйстеру.

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