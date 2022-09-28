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Национальная литература народов Дальнего Востока – в фокусе Премии им. Арсеньева

Национальная литература народов Дальнего Востока – в фокусе Премии им. Арсеньева

Круглый стол "Национальная литература народов Дальнего Востока. Состояние и перспективы" (12+) пройдет в онлайн формате в четверг, 29 сентября.

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