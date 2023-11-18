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Как правильно проводить планёрку, чтобы она не превратилась в формальность

Как правильно проводить планёрку, чтобы она не превратилась в формальность

Как правильно проводить планёрку, чтобы она не превратилась в формальность Моя практика работы с предпринимателями говорит о том, что во многих случаях планёрки или не проводятся вовсе или превращаются в формальное мероприятие.

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