Как правильно проводить планёрку, чтобы она не превратилась в формальность Моя практика работы с предпринимателями говорит о том, что во многих случаях планёрки или не проводятся вовсе или превращаются в формальное мероприятие.
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