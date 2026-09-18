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Steel Dynamics резко повысила прогноз прибыли на III квартал

Steel Dynamics резко повысила прогноз прибыли на III квартал

Американская Steel Dynamics ожидает прибыль за третий квартал 2026 года в размере $5,34–5,38 на акцию.

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