Культовый «Дом-памятник» среди калифорнийской пустыни теперь доступен для аренды

Всего к полутора километрах от Национального парка Joshua Tree, охватывающего часть калифорнийской пустыни с «лунным» пейзажем, открыли доступ в загородный дом архитектора Джоша Швейцера, который давно стал культовым объектом.
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