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Симеоне о фоле Ромеро на Беллингеме: «Судья сказал, что за такое не удаляют. Хотите поговорить об этом давайте обсудим. Но «Атлетико» обыграл «Реал»

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне после победы над « Реалом » (2:1) в Ла Лиге оценил фол защитника «индейцев» Кристиано Ромеро на Джуде Беллингеме .

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