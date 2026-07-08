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Фото-Мир и обо всем...

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Тайны нашего неба: всё ли вы о нём знаете?

Тайны нашего неба: всё ли вы о нём знаете?

Признайтесь, как часто вы задираете голову вверх не просто для того, чтобы проверить, нужен ли зонт, а чтобы по-настоящему всмотреться в эту бесконечную лазурь? Небо — самая большая «картина» в мире, которую мы видим ежедневно, но при этом почти не замечаем её истинных тайн.

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