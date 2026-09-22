Перечислены цели ночного массированного удара по Украине

Вооруженные силы России ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям металлургической и химической промышленности, топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины.
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