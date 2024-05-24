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Мэр Москвы объявляет о планах по развитию местной экономики за счет поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы объявляет о планах по развитию местной экономики за счет поддержки малого и среднего бизнеса

Мэр Москвы объявил о планах по развитию местных брендов и поддержке малого и среднего бизнеса. По словам Сергея Собянина, правительство Москвы долгое время работало над созданием уникальной системы поддержки малого и среднего бизнеса, включающей льготные кредиты, гарантии, гранты и другие формы содействия.

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