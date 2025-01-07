Зеленая, деревянная и таинственная

Рассказываем о символе 2025 года и вспоминаем, чем были памятны предыдущие Годы змеи. Хотя новый год по китайскому календарю начнется только 29 января (и завершится 16 февраля 2026-го), никто не мешает заранее присмотреться к связанным с ним предсказаниям и приметам, а также вспомнить несколько интересных исторических фактов.