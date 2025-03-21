Похитившая полмиллиона рублей риэлтор получила условный срок

В ходе расследования дела она возместила потерпевшим ущерб. В Бердске вынесен приговор в отношении 38-летней директора агентства недвижимости – она признана виновной по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).