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Царьград

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Гимназия №5 в Дзержинском откроется после капремонта 1 сентября

Гимназия №5 в Дзержинском откроется после капремонта 1 сентября

Обновленный корпус гимназии в Дзержинском примет более 900 учеников.Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход капитального ремонта основного корпуса гимназии №5 "Интеллект" в Дзержинском.

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