Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим
    "...и почему РФ не вербует наемников?" - как это не вербует? В СВО участвуют исключительно контрактники. А почему/зач...Где наши воины-ин...
  • Виктор Иващенко
    И лётный комбинезон ..."Суровикин, Алжир...
  • Наталья Ленская
    Наталья Ленская. Не надо слишком долгих дискуссий и рассуждений. Закон нужно вводить немедленно.  Весь мигрантский му...В Госдуме озвучил...

Наращивание применения FPV-дронов на фронте

Наращивание применения FPV-дронов на фронте

"ЛостАрмор" по опубликованным видео с примененим FPV-отмечает, что рост применения FPV идет уже пятый месяц подряд, причем количество применений возрастает.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasily Golov
Симметричный ответ так выглядит.Удар ВСУпо жилым домам. Отвечает СВО ударом по жилым домам в Киеве юЗа удар по рынку  в Донецке взлетает в воздух Привоз в Одессе.
Ответить
13 час.
VG
Vasily Golov
Какая прекрасная цель для Калибра или стаи Гераней.Киев.За разрушение  института в Донецке.Ответный удар.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх