"ЛостАрмор" по опубликованным видео с примененим FPV-отмечает, что рост применения FPV идет уже пятый месяц подряд, причем количество применений возрастает.
Наращивание применения FPV-дронов на фронте
Комментарии
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Vasily Golov
Симметричный ответ так выглядит.Удар ВСУпо жилым домам. Отвечает СВО ударом по жилым домам в Киеве юЗа удар по рынку в Донецке взлетает в воздух Привоз в Одессе.
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13 час.
VG
Vasily Golov
Какая прекрасная цель для Калибра или стаи Гераней.Киев.За разрушение института в Донецке.Ответный удар.
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13 час.
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