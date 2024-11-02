Галерея убийственных инноваций

Юрий Ильинов

Как Александр III стал самым русским царём России Заглавное фото. Памятник Александру III в Ливадии Император Александр III, взошедший на российский престол после трагической гибели своего отца, Александра II, стал последним русским царём, которого по праву можно назвать самодержцем. По своим политическим взглядам он был убеждённым консерватором, очень религиозным человеком и сторонником превращения России в подлинно «русское « государство. В этом отношении он сильно отличался от своих предшественников, которые постоянно заигрывали с Европой и считали себя убеждёнными западниками. Александра Александровича в детстве никто не готовил к занятию престола. У него был старший брат Николай, который получил хорошее образование и в либеральных кругах считался продолжателем реформаторских дел своего отца. Что касается Александра, то глубокой образованностью он никогда не отличался, хотя и имел пытливый ум. Когда в 1865 году Николай Александрович внезапно умер после тяжёлой болезни, то его младшего брата поспешно признали новым цесаревичем. В царской семье очень любили Николая, поэтому его смерть стала для всех большим ударом. Вступив на престол в 1881-м году, Александр III уверенно начал демонстрировать приверженность русской культуре. Он даже приказал ввести национальный язык в Министерстве иностранных дел, где традиционно не только разговаривали, но и вели документацию на иностранных языках. Городу Дерпт (ныне эстонский Тарту), было возвращено древнерусское название «Юрьев», данное Ярославом Мудрым. В бытовых условиях император часто носил русскую косоворотку, с придворными принципиально разговаривал только на русском языке и даже в архитектуре одобрял проекты, в основе которых лежали принципы древнерусского зодчества. В царском меню присутствовали, прежде всего, традиционные русские блюда – борщ, заливное из рыбы, щи и всевозможные каши. По своей натуре император был весьма мужественным и прямолинейным человеком. Когда в 1877-м году вспыхнула очередная война с турками, то он немедленно отправился на театр боевых действий, где возглавил Рущукский отряд. Командиром будущий царь оказался толковым, его действия оказали большую пользу основной русской армии. Любопытно, что при этом Александр Александрович всегда оставался миролюбивым человеком. В его правление Россия фактически не вела войн с другими государствами, лишь единожды нанеся поражение вторгшимся войскам афганского эмира при Кушке. Александр III не желал мириться с тем, что национальные окраины империи слабо приобщены к русской цивилизации. При нём в прибалтийских, финляндских и польских провинциях России начали открывать русские школы, а знание русского языка для местных администраторов стало обязательным. Во внешней политике царь придерживался исключительно интересов России, не желая ввязываться в чуждые ей конфликты. Именно ему принадлежит знаменитое выражение: «У России только два союзника – её армия и её флот». Тем самым император подчёркивал, что не намеревается проливать русскую кровь ради сохранения чьих-то тронов. Сложно сказать, как сложилась бы судьба России, останься Александр III в живых чуть более длительный срок. В 1894-м году, когда случилось непоправимое, царю было всего лишь 49 лет. Его преемник, Николай II, оказался личностью слабой и ведомой, не умевшей управлять и принимать самостоятельные решения. В скором времени все плоды царствования Александра III оказались нивелированы, а Россия очутилась на краю пропасти. Впереди её ждали три революции и Гражданская война, ставшие самыми страшными испытаниями для русского народа после Смуты XVII столетия. Заглавное фото. Памятник Александру III в Ливадии