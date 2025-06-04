Один из первых спонсоров Joby Aviation вскоре может стать ее крупнейшим дистрибьютором в Саудовской Аравии

Joby Aviation достигла предварительной договоренности с инвестором и саудовским конгломератом Abdul Latif Jameel (ALJ) о поставке до 200 электрических самолетов на сумму около 1 миллиарда долларов в течение ближайших лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии