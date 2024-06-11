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Набережную Гурзуфа украсят тысячами новых растений

Набережную Гурзуфа украсят тысячами новых растений

Около двадцати видов растений будут высажены на набережной южнобережного Гурзуфа. Как сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, озеленение проведут на территории площадью 1,6 тысячи квадратных метров.

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