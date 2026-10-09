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Регионы России

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Тони Кроос планирует тренерскую карьеру с лицензией категории А УЕФА

Тони Кроос планирует тренерскую карьеру с лицензией категории А УЕФА

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос сообщил о намерении начать тренерскую карьеру и пройти специализированные тренерские курсы для профессиональных футболистов в сезоне 2027/28, информирует Diario AS.

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