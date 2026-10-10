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Царьград

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Джем Оздемир заявил о зависимости Германии от российского газа

Джем Оздемир заявил о зависимости Германии от российского газа

Глава Баден-Вюртемберга Джем Оздемир в интервью Die Welt отметил, что экономика Германии зависела от дешёвого российского газа.

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