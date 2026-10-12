В Петербурге накрыли ОПГ за фиктивную постановку иностранцев на учет

Сотрудники УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вместе со специалистами ГУ Росгвардии пресекли противоправную деятельность группы лиц, которые организовали канал незаконной миграции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Продажи автомобил...
- ЭЛ Из табачных лавок...
- В Самаре пенсионе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым