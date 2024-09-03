Милонов призвал стыдить школьников за курение вейпо

Виталий Милонов призвал стыдить школьников за курение вейпов. Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства считает, что нужно объяснять, что вредная привычка делает их «вонючими нерукопожатными людьми».
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