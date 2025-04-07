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Царьград

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Джордан, Фелпс и Федерер: звёзды со всего мира поздравляют Овечкина с новым рекордом

Джордан, Фелпс и Федерер: звёзды со всего мира поздравляют Овечкина с новым рекордом

Селебрити спорта, телевидения и кино записали поздравления русскому хоккеисту, который побил рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ за всю историю.

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