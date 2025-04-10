Пленный ВСУ рассказал, сколько нужно заплатить, чтобы сбежать за границу

Взятку в размере примерно 10 тысяч долларов необходимо дать госорганам Украины, чтобы мужчина призывного возраста мог покинуть страну, заявил пленный 110-й бригады ВСУ Василий Потапенко агентству РИА Новости 10 апреля.
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