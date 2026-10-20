Australian independent MP Helen Haines lost a leg after being deliberately rammed by an SUV, family of suspect says Haines was a close family friend.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым