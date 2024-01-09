Житель Смоленска назвал себя инвалидом и нападал на детей

Смоляне призвали быть прохожих осторожнее: неизвестный ведет себя агрессивно и преследует собеседников Жители Смоленска сообщили об агрессивном мужчине, который представляется инвалидом и настойчиво требует выполнить его просьбы.
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