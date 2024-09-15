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С 1 октября в России резко вырастет утильсбор на автомобили

С 1 октября в России резко вырастет утильсбор на автомобили

Повышение планируется в среднем на 70-85%. В дальнейшем ставку будут ежегодно индексировать. Как это повлияет на авторынок, перевозчиков и обычных автовладельцев?С 1 октября повышается утильсбор на легковые и грузовые машины, автобусы, прицепы и полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники.

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