С 1 октября в России резко вырастет утильсбор на автомобили

Повышение планируется в среднем на 70-85%. В дальнейшем ставку будут ежегодно индексировать. Как это повлияет на авторынок, перевозчиков и обычных автовладельцев?С 1 октября повышается утильсбор на легковые и грузовые машины, автобусы, прицепы и полуприцепы, а также некоторые виды дорожно-строительной техники.