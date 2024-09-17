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Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского агента, готовившего покушение на руководителя одного из предприятий ОПК

Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского агента, готовившего покушение на руководителя одного из предприятий ОПК

Российским силовикам удалось предотвратить покушение на руководителя одного из оборонных предприятий России в Свердловской области, подготавливаемое агентом военной разведки Украины.

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