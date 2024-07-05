Экипажи Т-80БВМ уничтожили опорные пункты ВСУ

Экипажи танков Т-80БВМ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили выявленные замаскированные опорные пункты и живую силу ВСУ, оказывая поддержку мотострелковым подразделениям российских войск.
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