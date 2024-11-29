Isomniac дарит подписчикам PS Plus трилогию Resistance и многое другое в честь 30-летия ко...

Isomniac дарит подписчикам PS Plus трилогию Resistance и многое другое в честь 30-летия компанииInsomniac Games отмечает свое 30-летие специальной коллекцией игр, которая стала доступна для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium.
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