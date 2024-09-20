Сладко и страшно! Самые сахарные продукты, которые мы считали безопасными

Большое количество сахара в организме чревато серьезными проблемами. И речь идет не только о лишних килограммах, но и о такой серьезной болезни, как диабет, а также не менее опасных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
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