Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис

Бизнесмен из США Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава государства Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис наказывают его за то, что он не демократ, сообщает РИА Новости.
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