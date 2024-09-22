Политика как он...
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Политика как она есть

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Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис

Маск заявил о своем «наказании» со стороны Байдена и Харрис

Бизнесмен из США Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что глава государства Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис наказывают его за то, что он не демократ, сообщает РИА Новости.

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