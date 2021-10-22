Инфекционист Пшеничная заявила о длительности высоких показателей COVID-19 в России

Высокие показатели заражений коронавирусом в России еще могут оставаться какое-то время, но антиковидные меры должны повлиять на ситуацию, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.