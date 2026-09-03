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Новости Тамбова

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ФАС проверит обоснованность розничных цен на сахар

ФАС проверит обоснованность розничных цен на сахар

Федеральная антимонопольная служба России начала проверку обоснованности розничных цен на сахар. Ведомство уже направило соответствующие запросы в крупнейшие федеральные торговые сети, чтобы детально разобраться в формировании стоимости этого социально значимого продукта.

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