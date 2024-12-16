Топчусь среди воспоминаний.Мистика от Павшего.Павший Дух.Топчусь среди воспоминаний, что жизнь дала.Душа воплотила сюжеты свои, а я терпел, не думая и бороться за себя, раз думал это я и мне нужно, а не судьба играла в жизнь мою.