Азаров: наивно думать, что выходка Зеленского в Белом доме была случайной

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон, заранее настроившись на скандал, поэтому думать, что его перепалка с президентом США Дональдом Трампом была случайной, - значит глубоко заблуждаться.
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