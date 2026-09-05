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FiNE NEWS

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Космический саммит Макрона признан СМИ наихудшим за всю его карьеру

Космический саммит Макрона признан СМИ наихудшим за всю его карьеру

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл международный космический саммит, который по оценкам ряда СМИ стал наихудшим мероприятием подобного рода за всё время его политической деятельности.

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