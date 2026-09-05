Космический саммит Макрона признан СМИ наихудшим за всю его карьеру

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл международный космический саммит, который по оценкам ряда СМИ стал наихудшим мероприятием подобного рода за всё время его политической деятельности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ «Сторублевка» уби...
- Москва запускает ...
- ЛЛ Питер в шоке: кто...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым