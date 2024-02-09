Морис вышел на 5-е место по победам среди тренеров в истории НХЛ (849), догнав Хичкока

«Флорида» обыграла «Вашингтон» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта победа стала для 57-летнего Пола Мориса 849-й в рамках регулярок за карьеру.
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