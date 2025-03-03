Наша «Сушка» без прелюдий и внагляк атаковала скопление противника: и вот, что заметили корректировщики

В ходе операции российские пилоты применили фугасные авиабомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500, оснащенные современными универсальными модулями планирования и коррекции, что позволило повысить точность поражения целей, сообщает тг-канал Zvezdanews.
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