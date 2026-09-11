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Американский перевозчик продлил отмену рейсов в Дубай до 2027 года

Американский перевозчик продлил отмену рейсов в Дубай до 2027 года

Американская авиакомпания United Airlines продлила приостановку полетов между США и Дубаем. Перевозчик не планирует возобновлять прямые рейсы в крупнейший авиационный хаб Объединенных Арабских Эмиратов как минимум до марта 2027 года.

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