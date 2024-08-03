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Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост

Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост

Законодатели Соединенных Штатов и Европейского союза, курирующие вопросы международных отношений, обнародовали совместное заявление, в котором пригрозили президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ответственностью за отказ покинуть занимаемый пост.

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Комментарии
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МС
Марина Свобода
а какое дело ША и англосаксам до чужой страны? Что это за вмешательство?
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