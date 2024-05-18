Bild: Джоли встречается со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем

Несколько дней назад знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли совершила визит в Берлин. Однако о поездке звезды средства массовой информации узнали случайно, поскольку сама артистка не афишировала свой приезд в Германию, вероятно, по личным причинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии