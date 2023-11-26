Информацию о том, что в ночной период Вооружённые силы Российской Федерации при помощи различных видов ракет провели атакующий манёвр, целью которого оказалась подконтрольная войскам нацистских формирований киевского режима Полтавщина, распространяет интернет-издание «Военная хроника».