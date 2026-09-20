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Бизнес журнал. Урал

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Как распределились голоса к этой минуте на выборах в Свердловской области»

Как распределились голоса к этой минуте на выборах в Свердловской области»

Список кандидатов «Единой России» набирает 44,75% на выборах депутатов законодательного собрания Свердловской области.

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