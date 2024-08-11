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Нижний Тагил отметил День города фестивалем пляжного самбо

Нижний Тагил отметил День города фестивалем пляжного самбо

Нижний Тагил отметил 302 года со дня основания традиционным Фестивалем по пляжному самбо. В Центральном парке имени Бондина собрались юноши 2010, 2011 и 2012 годов рождения, воспитанники СШ «Тагилстрой» и СШ № 2.

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